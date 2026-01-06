【北京共同】中国外務省の報道官は6日、高市政権が安保関連3文書の改定を進めていることについて「再軍事化の危険な動きだ。地域の平和と安定を損ねる」と非難し「中国は日本の軍国主義復活を断じて許さない」と述べた。