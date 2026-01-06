佐賀県警のDNA型鑑定不正で、県弁護士会の弁護士が、裁判で証拠提出された鑑定結果に疑義を訴える受刑者の支援を始めたことが6日、分かった。県弁護士会長が明らかにした。不正を行った職員が鑑定を担っていた場合、再審請求する。