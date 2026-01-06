声優グラドル井口裕香（37）が6日までにインスタグラムを更新し、ビキニショットを公開した。デジタル写真集「初茜」の発売を告知した上で、新年のあいさつとともに、グラビア写真を複数投稿している。鮮やかなブルーのビキニ水着姿で海辺にたたずむ写真。ファンやフォロワーからは「素晴らしいスタイル」「いまだ10代で通用するダイナマイトバディですね」「水着がはち切れそうです」「いつも超カワイイなぁ、完璧美ボディだし！