競泳男子でリオデジャネイロ、東京五輪代表の中村克（３１）が５日、自身のインスタグラムを更新。圧巻の肉体美を披露した。オーストラリア・ブリスベンから新年の挨拶。プールサイドでの写真を添え、「ゆっくりしたとはいえ、元旦から泳いでました」と、決意をにじませた。上腕からは血管が浮き上がるほど、ムキムキのボディにも反響。「また体でかくなりました？笑」の問いには「なりましたねｗ」と回答し、「ナイスボディ