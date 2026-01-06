6日午前、島根県東部を震源とする強い地震があり、鳥取県と島根県で震度5強を観測しました。鳥取・境港市から広瀬修一キャスターが中継でお伝えします。夢みなとタワーの展望室です。高さ35メートルの場所に位置し、市が一望できる場所です。市内で最も高い場所にあります。長周期地震動階級4を観測しましたが、高いビル、高いタワー、高い場所ほど影響が出るといわれています。果たしてどんな揺れだったのでしょうか。中を見てみ