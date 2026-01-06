松山ケンイチが主演を務めるドラマ『テミスの不確かな法廷』(NHK総合 毎週火曜22:00〜22:45)が1月6日にスタートする。このドラマで、ある事件をきっかけに東京の大手法律事務所を辞めて前橋にやってきた弁護士・小野崎乃亜役を演じる鳴海唯にインタビュー。松山や遠藤憲一ら共演者とのエピソードを教えてもらった。（全3回の2回目)鳴海唯撮影:佐藤容平○松山ケンイチ・遠藤憲一らとの撮影現場は「すごく穏やか」――ドラマの制作