まなびねは2026年から、外国人社員を雇用する企業向けオンライン言語交換サービス「まなびね」の本格稼働を開始する。日本語教育(イメージ)同サービスでは、日本語を学びたい外国人と外国語を学びたい日本人を1対1でつなぎ、互いに母語を教え合う"言語交換(ランゲージエクスチェンジ)"をオンラインで提供する。言語交換とは、日本語を母語とする人が日本語を、英語・中国語・韓国語などを母語とする人がその言語を、互いに教え合う