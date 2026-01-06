新日本プロレスは６日、ＮＥＶＥＲ無差別級王者のウルフアロン（２９）が２月１１日大阪大会で「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」の成田蓮（２８）との初防衛戦に臨むことが決定した。東京五輪柔道１００キロ級金メダルのウルフは４日東京ドームのプロレスデビュー戦でいきなりＥＶＩＬとのタイトルマッチで勝利しベルトを奪取。翌５日の大田区大会では成田に襲撃され挑戦表明を受けていた。一夜明けたこの日、ウル