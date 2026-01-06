グラシアスは2025年12月19日から、乾麺「北海道産にんにくパウダー使用 味噌ラーメン」を、アミューズメント施設「万代」のクレーンゲーム景品として展開した。ラーメン札幌一粒庵北海道産にんにくパウダー使用 味噌ラーメン同社では、「ラーメン札幌一粒庵」を運営している。今回の景品は、「ラーメンを食べる場」から「ラーメンと出会うきっかけ」へと広げる一粒庵の新たな取り組みとのこと。景品のラーメンは、道産小麦の麺に