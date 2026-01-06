マックスは1月9日から順次、ニオイケアブランド「KnS」シリーズより、絵本キャラクター「リサとガスパール」とコラボしたオリジナルトートバッグ付きセットを発売する。オリジナルトートバッグ同企画は、「ニオイケアに関心のあるより多くの人に、手軽に『KnS』を手に取ってほしい」という想いから実施する。「KnS」の薬用ボディソープ・薬用スカルプシャンプー・薬用スカルプコンディショナー・薬用パールボディソープの4品を対象