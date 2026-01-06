2024年大会では2区で区間賞第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は、青学大の3年連続9度目の総合優勝で幕を閉じた。2日の往路の5区では、黒田朝日主将（4年）が従来の記録を1分55秒も更新する、スーパー区間新をマーク。その裏で、もう1つ箱根史にその名を刻んでいた。歴史的激走だった。黒田は山を迫力十分に駆け上がり、タスキを受けた時点でトップとの3分24秒差を鮮やかに逆転。往路優勝で、総合3連覇への道を切