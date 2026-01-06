展示されている「午」のオブジェ大宮神社香川・まんのう町 香川県まんのう町の神社に、毎年恒例の干支のオブジェが展示され、多くの参拝客が訪れています。 （記者リポート）「今年の干支・午が出迎えてくれます。毛並みやたてがみがふさふさしていて、とてもリアルです」 まんのう町にある大宮神社では、毎年恒例の干支の巨大オブジェが参拝客を出迎えています。 その大きさは約2.5m。一般的な馬のサ