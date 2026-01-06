日常に寄り添う進化系お餅で1月の食卓がもっと楽しく！美味しく!! 名古屋市南区、地下鉄新瑞橋駅から歩いて5分ほどのお餅専門店『と、餅』が2026年1月に新たな進化系お餅を発表。 お正月に味わうだけでなく、日常のデザートやティータイム、おつまみとしても楽しめるお餅の菓子として要注目です。 和の伝統を守りながら、名古屋らしい遊び心あるアレンジのラインナップには、思わずワクワクしてしまいますね。 『