神戸・六甲の住宅街にある「BRANTA BAKESTORE®︎」。スペシャルティコーヒー専門店「TAOCA COFFEE」から生まれたこのお店のチーズケーキが絶品だと噂を聞きつけ、取材してきました！ 元ミシュラン出身で元フレンチシェフのバリスタから始まった「本気」のお菓子ブランド。その中心にあるのが、コーヒーとの相性をとことん追求したチーズケーキ。お店の背景を知れば知