福岡市で6日、新たな年のスタートに地元企業のトップが集う「新年祝賀会」が開かれました。物価高、人手不足、国際関係。課題が山積する中、午年のことしはどんな年に？トップに聞きました。 ■中村安里アナウンサー「福岡商工会議所の新年祝賀会が始まりました。多くの企業のトップが出席しています。」福岡市のホテルで開かれた福岡商工会議所の新年祝賀会には、地元企業のトップなどおよそ1000人が出席しまし