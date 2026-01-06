»¥ËÚ»ÔÅÔ¿´Éô¤ÎÂçÄÌÃÏ¶è¤Ç·×²è¤¬¿Ê¤àÀ¾4ÆîÃÏ¶èÂè°ì¼ï»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯»ö¶È¡ÊÃæ±û¶èÂçÄÌÀ¾¡Ë¤Ç¡¢·úÀßÃæ¤ÎÃÏ¾å36³¬·ú¤Æ¥Ó¥ë¤ÎÌ¾¾Î¤¬¡ÖSAPPORO ONE¡Ê¥µ¥Ã¥Ý¥í¥ï¥ó¡Ë¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÆ³«È¯ÁÈ¹ç¤Î»ö¶È¶¨ÎÏ¼Ô¤òÌ³¤á¤ëÊ¿ÏÂÉÔÆ°»º¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡ÛÉÊÀî±ØÀ¾¸ý¤ÎºÆ³«È¯¡¢BÃÏ¶è¤ÎÅÔ»Ô·×²èÊÑ¹¹¤òÅÔ¤¬¹ð¼¨¹âÁØÊ£¹ç»ÜÀß¤ò³«È¯¤ØÌ¾¾Î¤ÎSAPPORO ONE¤Ë¤Ï¡¢ÂçÄÌ¸ø±à¤È»¥ËÚ±ØÁ°ÄÌ¤¬¸òº¹¤¹¤ëÂçÄÌÀ¾4ÆîÃÏ¶è¤¬¿Í¤ÎÎ®¤ì¤ÈÅÔ»Ôµ¡Ç½¡¢»¥ËÚ¤é¤·