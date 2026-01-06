年の瀬の慌ただしさが増した2025年12月27日。静岡･焼津市にある水産加工品の直売店には長蛇の列が…。その先で行われていたのは冷凍魚の詰め放題。皆さん、凍った魚の冷たさも気にならないようで一心不乱に詰める、詰める。（店員）「天然のおいしいブリですよ鍋にして良し、焼いても良し、煮ても良し…誰も聞いてねぇ～」一方、ここは静岡･牧之原市にある道の駅。ここにも長い行列が…。行われていたのは野菜の詰め放題。そ