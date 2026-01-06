高知市の機械メーカー・技研製作所が、1月6日、新年恒例の初荷セレモニーを行いました。高知市の技研製作所が、基礎工事の杭打ちなどに活用する主力製品「サイレントパイラー」の初荷セレモニーを行いました。サイレントパイラーは2025年末までに、累計で4041台が生産されています。初荷となるのは4台で、海外はバングラデシュ、国内では北海道などの企業に出荷されます。セレモニーに