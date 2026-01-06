JR東海は年末年始の東海道新幹線の利用者数が過去最高の441万5000人を記録したと発表しました。一日あたりの利用者数としても過去最高を記録しています。JR東海によりますと、12月26日から1月4日までの10日間で、新幹線を利用した人は、前年よりも28万人多い441万5000人で過去最高となりました。一日あたりの平均利用者数としても過去最高だということです。このうち利用者が最も多かったのは、下りが12月27日、上りが1月4日で静岡