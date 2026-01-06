◆第４２回フェアリーＳ・Ｇ３（１月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル）＝１月６日、美浦トレセン１月７日の追い切りに備え、全休日に馬場入りしたトラスコンガーデン（牝３歳、美浦・竹内正洋厩舎、父ダノンスマッシュ）は、Ｂダートコースを１周半。竹内調教師は「馬体面で少しずつ成長してきています。先週（３１日）もしっかりできたし、動きは良くなっています」と感触を伝えた。デビュー３戦目の中山１２００メー