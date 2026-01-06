島根・松江市で地震が発生した瞬間を捉えた映像を見てみると、情報カメラがガタガタ音を立てながら左右に大きく揺れています。なかなか収まらない大きな揺れ。情報カメラは、30秒以上にわたって揺れ続ける状況を捉えていました。鳥取県と島根県で最大震度5強を観測する地震が発生したのは、6日午前10時18分ごろ。その後も鳥取県や島根県では、震度5弱や震度4の揺れを観測する地震が相次いで発生。運転中の島根原子力発電所2号機の