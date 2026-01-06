俳優池田努（47）が6日、所属する舘プロの新年仕事始めの会に出席し、舘ひろしらと餅つきを行い、参加者に振る舞った。池田は今年、NHKBSドラマ「あきない世傳(せいでん)金と銀3」や、WOWOWとLeminoで放送、配信する連続ドラマ「北方謙三水滸伝」が控えている。「年男なので、勢いを持って駆け抜けていきたいんですが、47（歳）なので丁寧に走って、1つ1つの仕事を大事にして頑張っていきます」と語った。ほか、小越勇輝、青柳