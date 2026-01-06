7日は午後から広い範囲で雨や雪が降りそうです。国土交通省は7日夜から8日にかけて、国道46号の仙岩峠付近で予防的通行止めを行う可能性があると発表しています。秋田市でも断続的に雪が降り、6日午後5時現在の積雪は22センチとなっています。北秋田市の阿仁合は今シーズン初めて1メートルを超えました。スキー場にとっては恵みの雪となりましたが、自宅などの除雪は大変になってきました。低気圧や前線の影響で