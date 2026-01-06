ウェストハムに所属するFWカラム・ウィルソン（33）は今冬チームを離れる可能性があるようだ。2025年夏にニューカッスルからウェストハムへ加入した同選手。ここまでプレミアリーグ17試合で4ゴール1アシストをマークしている。そんななか、『The Athletic』は「カラム・ウィルソンは、ウェストハム加入から5カ月で退団交渉中」と報じており、今冬の同選手の去就が不透明になっているという。現在18位と降格圏に沈むウェストハムは