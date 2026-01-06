JR広島駅の新幹線口から中継です。駅の電光掲示板を見てみると、特に下りの列車に遅れが大きく出ている状況です。現在午後4時を回ったところですが、午後2時28分発の博多行きがまだ出発しておらず、遅れ約100分という表示もあります。さきほどアナウンスがあったのですが、山陽新幹線は通常通りの速度で運行しているということです。在来線は広島駅発着の列車に大きな遅れはありません。ただ、備後落合より北、島根へと向かう列車