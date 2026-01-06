震度4を観測した庄原市から中継です。約4時間前に庄原市内に入りました。庄原市に向かう中国道では事故や渋滞はありませんでした。市内でも目立った被害は確認されていません。高校生に話を聞くと「地震発生時は授業中だった。大きな横揺れを感じてみんなで机の下に隠れ、身を守った。教室がざわついた」と話していました。また「短時間の間に何度も揺れたことで、再び大きな地震が来るのではとひやひやした」とも話していました。