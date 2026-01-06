1140円に引き上げられた愛知県の最低賃金。多くの人に知ってもらおうと、ポスターコンテストの表彰式が開かれました。表彰式では、応募のあった109点の中から、名古屋市の専門学校に通う井上碧唯さんの作品が最優秀賞に選ばれました。ポスターには天むすや金シャチなどのイラストとともに、去年10月、最低賃金が63円引き上げられ時給1140円となったことがわかるデザインとなっています。井上さんのポスタ}