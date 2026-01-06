7日は、日本海の低気圧が発達しながら北上し、低気圧からのびる前線が北日本にかかる見込みです。このため、北日本や北陸では雲が多く、次第に雪や雨の範囲が広がるでしょう。日本海側では雷を伴う所もある見込みです。西日本でも日本海側を中心に雨や雷雨の所もありそうです。東・西日本のその他の地域も雲が広がりやすく、千葉県など関東でもにわか雨の所があるでしょう。雪の混じる所もありそうです。南西諸島はくもりや雨とな