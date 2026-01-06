日本ハムは６日、千葉・鎌ケ谷の２軍施設で今年初のスカウト会議を行った。スカウトの配置とスカウティングのポイントをチーム幹部など関係者全員で確認した。具体的な今季のドラフト候補のリストアップは行っていない。取材に応じた栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）は、「日本の野球をやっている子供たちの将来がすごく良くなるために、幅がすごく広がっている。日本だけではなくて、逆に世界から日本に入