６日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比６５銭円高・ドル安の１ドル＝１５６円３２〜３４銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１２銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８３円３４〜３８銭で大方の取引を終えた。