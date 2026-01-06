大阪・読売テレビはこのほど、１０日にスタートする香取慎吾の冠番組「しんごの芽」（土曜・後１１時３０分）が採用する「マンスリーＭＣ」の第１号として、漫才コンビ「令和ロマン」の、くるまが出演すると発表した。初めて務める関西ローカル番組への意気込みを語り、くるまに意外な方法で自ら出演をオファーしたことも明かしている。初共演となる香取とくるまが寄せたコメントは以下の通り。―感想は。香取「始まる前