陸上・短距離の桐生祥秀（30、日本生命）が6日、スポーツ振興の神として有名な香取神社（東京・江東区）を参拝した。おみくじは4回目で大吉を引き、9月に名古屋で開催されるアジア大会での金メダル獲得へ意気込んだ。【写真を見る】桐生祥秀、4回目で大吉を引き当てニッコリ桐生は「お礼参りと今年もよろしくお願いしますっていう2つをかけて」と昨年も訪れた香取神社に今年も。昨年は「出るまで引く！」とおみくじに挑戦し、3回目