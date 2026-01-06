東京電力ホールディングスの小林喜光会長は６日、今年の景気動向について、「金余りだからいったん株は上がり、ＧＤＰ（国内総生産）も上がるかもしれない」との見通しを示した。その上で「格差がどんどん出て、お金持ちが増えるけれど、貧しい人も増える時代だ。国民の幸せとは逆になっていくのではないか」との懸念を語った。６日、東京都内で開かれた経済３団体の新年会に出席後、報道陣の取材に応じた。