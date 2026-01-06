横浜市立金沢動物園で飼育されているモモイロペリカンに衝撃の事実が発覚した。同園は６日までに公式ホームページに「ご報告」を掲載。２００５年から飼育してきたモモイロペリカンの「ワカメ」が、新たな遺伝子検査の結果、オスであることが判明したことを伝えた。同園では公式ホームページで「当園で飼育する個体（愛称ワカメ）は２００５年にメスのモモイロペリカンとして当園に導入されて以来、メスとしてご紹介しておりま