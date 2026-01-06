小泉進次郎防衛相は、7〜8日の日程で沖縄県を訪問し、就任後初めて玉城デニー知事と会談する。米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古への移設を巡って地元首長らと面会。自衛隊の部隊視察も予定している。防衛省が6日、発表した。小泉氏は、玉城氏らに辺野古移設への理解を求め、南西地域の防衛力強化の重要性を説明する見通し。