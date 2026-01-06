総合９位でゴールし、喜ぶ帝京大の選手たちphoto by Nikkan Sports/Aflo【箱根史上初、往路17位からの逆襲劇】帝京大の中野孝行監督はドラマチックなレースをこう振り返った。「やっぱり底力があったということだから、もったいないといえばもったいないけど、こういうチームがあってもいいのかな。（他校のような）スター軍団ではなく、『ちゃんと学生のスポーツをやっていますよ』というところでやれているから、いいのかな