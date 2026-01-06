そのメイド、危険につき 3巻護衛を雇ったはずが、現れたのは“男のメイド”――!? 第1話の試し読みが大きな反響を呼び、SNSで話題沸騰中の『そのメイド、危険につき』（マコト/白泉社）。そのコミックス最新3巻が、2026年1月5日（月）に発売された。同作は、月刊誌『LaLa』にて連載中のラブコメ作品。第1話の試し読みをSNSに投稿したところ、瞬く間に180万PVを突破し、一躍注目を集めた。さらに2024年12月に発売されたコミック