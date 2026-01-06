築100年！ヴォーリズ唯一のレストラン建築鴨川の四条大橋たもとにある北京料理の店「東華菜館」。この店が創業したのは昭和20年（1945）末のこと。中国山東省出身の于永善（うえいぜん）さんが友人から店を託され、北京料理店を開店しました。北京料理店としての始まりは80年前のことですが、こちらの建物ができたのは大正15年（1926）。西洋料理店「矢尾政」二代目店主である浅井安次郎氏が、有名なヴォーリズ建築事務所に設計を