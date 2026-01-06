トラブルが起きても慌てず、プレッシャーのかかる場面でも落ち着いて判断できる――。そんな「肝が据わっている人」に憧れたことはありませんか。肝が据わっている人は、特別に感情がないわけでも、怖いもの知らずなわけでもありません。自分の軸を持ち、感情や状況と適切な距離を取れるからこそ、周囲から信頼される存在なのです。本記事では、肝が据わっている人の特徴や強みを整理しながら、そうした人物に近づくための考え方や