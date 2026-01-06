ティーパーティがモチーフ！「ゴディバ meets どうぶつの森」コレクション ゴディバの2026年バレンタイン商品「ゴディバ meets どうぶつの森」コレクションが2026年1月9日（金）より登場！ゴディバの2026年バレンタインコレクションのコンセプトのなかの「ティーパーティ」をモチーフとした、キュートなラインナップです。 「たぬきち」や「しずえ」などの定番キャラクターや、「クリスチーヌ」、「ジャック」といった人気住