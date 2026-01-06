2026年の天気の予想 7日（水）は岡山・香川ともに高気圧に覆われて晴れそうです。ただ、沿岸部を中心に午後から風が強く吹くため、風にあたれば日差しがあっても体感としては冬の寒さとなりそうです。乾燥もしているので、のどや肌などの乾燥対策も必要です。 2026年の天気は、2025年と同様に春と秋が非常に短く、夏と冬だけのまるで「二季」のような一年になりそうです。 ウェザーニューズによりますと