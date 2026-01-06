ことし（2026年）の5月で就任から2年を迎える鈴木知事。静岡県は危機的な財政難に加え、大型事業を数々抱えています。「やります！」と言ってきた鈴木知事ですが、本当に「やれるのか？」気になる話を、津川 祥吾 アンカーがうかがってきました。川勝前知事の辞職後、2024年5月から静岡県政のかじ取り役となった鈴木知事。（津川 祥吾 アンカー）あけましておめでとうございます。ことしもどうぞよろしくお願いします