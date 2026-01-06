俳優・柄本明（77）の次男で俳優の柄本時生（36）が5日、自身のインスタグラムを更新。兄で俳優・柄本佑（39）との仲良しな掛け合い動画を公開した。【動画】「仲良しでいいなぁ」兄・柄本佑＆弟・柄本時生の仲むつまじい“やり取り”時生は「年明けに兄弟で遊んでみました」とコメントし、昨年12月にできたという「ゲーム部屋」に佑を招き入れ、「どうなってるんだよ玄関！」と窓から佑が登場する、鮮烈なスタートとなってい