６日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比６５２円３０銭（１・４８％）高の４万４６５５円４３銭だった。２日連続で上昇し、最高値を更新した。３３３銘柄のうち、８６％にあたる２８６銘柄が値上がりした。５日の米株式市場でダウ平均株価（３０種）が最高値を更新した流れを引き継ぎ、東京市場でも東証プライム銘柄の８割超が上昇した。米国が産油国ベネズエラで軍事作戦を展開し