資生堂の看板＝2019年、東京都中央区資生堂は6日、本社や国内の一部子会社の社員を対象に実施した希望退職に257人が応募したと発表した。2025年12月に募り、200人前後の応募を想定していた。米国事業の不振や国内のインバウンド（訪日客）消費の減速が響き、25年12月期の連結純損益が過去最大の520億円の赤字となる見通しで合理化を進めている。資生堂は通常の退職金に勤続年数や年齢に応じた加算金を上乗せして支給。3月末に