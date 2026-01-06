女優・上坂樹里(20)が6日、自身のインスタグラムを更新。晴れ着姿を公開し、賞賛の声が集まった。上坂は「エイベックス・マネジメント・エージェンシー2026新春晴れ着お披露目会」に参加させていただきました。今年も素敵な振袖を着させていただき、背筋が伸びる思いです」と切り出し、気品ある着物姿を投稿。「感謝の気持ちを忘れず、一つ一つのお仕事と丁寧に向き合い精進してまいります。健康に一年を駆け抜けられます