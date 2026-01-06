中国天津市文化遺産保護センターが明らかにしたところによると、同市武清区河西務鎮に位置する十四倉遺跡の考古学調査で新たな発見があったとのことです。2025年度の考古学発掘では、主に元代の建築物2棟の一部基底を明らかにし、元代の灰坑3カ所、溝4カ所、がれき坑2カ所と大量の元代建築物廃棄堆積物、清代以降の墓40カ所を整理しました。2025年の最も重要な新発見は、考古学調査を通じて、穀物を貯蔵する漕倉院の外郭の西、南の