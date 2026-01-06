ルッキズム（外見の美しさを重視する考え方）という言葉が問題視される今も、外見にまつわる悩みは尽きません。そんなルッキズムに支配されたクラスを舞台に、最底辺とされる女子たちの姿をコミカルに描いた『ルッキズムにずっとん落ち』（作・蒼井きとりさん）がSNSで話題を呼んでいます。【漫画】『ルッキズムにずっとん落ち』（全編を読む）物語は、主人公の波多野が「私たちはいつも2人セットだ」と語るシーンから始まります。