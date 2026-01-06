日本の気象庁は1月6日、午前10時18分ごろ、島根県東部を震源とするマグニチュード6.2の地震が発生したと発表しました。 これを受け、在大阪中国総領事館は、同館の管轄地域内の中国国民に対し、地震災害への備えを呼び掛けました。特に島根県内と鳥取県内の中国国民に対し、日本政府発表の気象警報と防災情報に留意し、余震や津波、他の二次災害に備え、災害から身を守る意識を高め、緊急避難準備を整えて身の安全を守るよう呼び掛