言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！解けたらスッキリする問題、頭を柔らかくして考えてみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□□がくじ□□□□□□せいこう□□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：りゅう正解は「りゅう」でした。▼解説それぞれの言葉に「りゅう」を入れると、次のようになります。りゅうがく（留学）じりゅう（時流）りゅ